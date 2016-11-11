В Україні з’явиться організація зі збору та переробки батарейок

“Робити систему на рівні закону треба, але це довго, а рішення потрібне вже зараз. Тому ми запропонували вже зараз створити організацію, яка займатиметься збором та переробкою... Меморандум згодилися підписати 6 компаній — це Philips, Duracell, Widex, Varta, Golden Power, Self Service, яка займається батарейками Duracell, і компанія, яка займається батарейками GP”, — сказала Л.Колосовська.

Також вона зазначила, що зараз в Україні немає жодного підприємства, яке б займалося переробкою використаних батарейок.

Попри великий суспільний запит, у масштабах країни на переробку здають менше 1% всіх батарейок. Раніше батарейки, зібрані за ініціативи волонтерів у більш ніж 1200 пунктах по всій території України, звозили на львівський “Аргентум”, але зараз переробку припинили і зібрані батарейки доводиться накопичувати на складах.

Підписання меморандуму стало результатом зустрічі за участі волонтерів, 12 імпортерів та інших представників бізнесу, зокрема, заводу “Аргентум” зі Львова, який раніше займався переробкою батарейок, “ГТМ ЛТД”, які зараз будують автоматичну лінію сортування батарейок, представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та експертів проекту “Twinning” із Австрії, Франції та Болгарії, які допомагають розробити відповідний законопроект. Всього у зустрічі взяли участь близько 70 осіб.

“Сьогоднішня зустріч показала, що імпортери і державні органи влади прислухаються до громадськості”, — зазначила Євгенія Аратовська.

“Це доказ, що ми можемо багато чого змінити, якщо будемо діяти ефективно і вивчати кращий досвід”, — додала Л.Колосовська.

Як раніше повідомляв УНН, за минулий рік в Україні було утворено понад 312 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, за останні три роки не було виділено жодної копійки з Державного бюджету для вирішення проблем у цій сфері.