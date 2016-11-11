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В Украине появится организация по сбору и переработке батареек

В Украине появится организация по сбору и переработке батареек

Киев • УНН

 • 8457 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Организация, которая будет заниматься сбором и переработкой батареек, может появиться в Украине уже в феврале 2017 года. Волонтеры и 6 компаний-импортеров уже подписали соответствующий меморандум. Об этом во время брифинга рассказала глава проекта "Батарейки, сдавайтесь!" Любовь Колосовская, передает УНН.

"Делать систему на уровне закона надо, но это долго, а решение нужно уже сейчас. Поэтому мы предложили уже сейчас создать организацию, которая будет заниматься сбором и переработкой... Меморандум согласились подписать 6 компаний - это Philips, Duracell, Widex, Varta, Golden Power, Self Service, которая занимается батарейками Duracell, и компания, которая занимается батарейками GP" - сказала Л.Колосовская.

Также она отметила, что сейчас в Украине нет ни одного предприятия, которое бы занималось переработкой использованных батареек.

Несмотря на большой общественный запрос, в масштабах страны на переработку сдают менее 1% всех батареек. Ранее батарейки, собранные по инициативе волонтеров в более чем 1200 пунктах по всей территории Украины, свозили на львовский "Аргентум", но сейчас переработку прекратили и собранные батарейки приходится накапливать на складах.

Подписание меморандума стало результатом встречи с участием волонтеров, 12 импортеров и других представителей бизнеса, в частности, завода "Аргентум" из Львова, который ранее занимался переработкой батареек, "ГТС ЛТД", которые сейчас строят автоматическую линию сортировки батареек, представителей Министерства экономического развития и торговли Украины и экспертов проекта "Twinning" из Австрии, Франции и Болгарии, которые помогают разработать соответствующий законопроект. Всего во встрече приняли участие около 70 человек.

"Сегодняшняя встреча показала, что импортеры и государственные органы власти прислушиваются к общественности", - отметила Евгения Аратовська.

"Это доказательство того, что мы можем многое изменить, если будем действовать эффективно и изучать лучший опыт", - добавила Л.Колосовская.

Как ранее сообщал УНН, за прошлый год в Украине было создано более 312 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за последние три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере.

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