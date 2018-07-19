В Україні знищують ідею державно-приватного партнерства

Як наголошується, в Україні сьогодні є успішний кейс державно-приватного партнерства - Міжнародний аеропорт "Київ" ім.Сікорского.

"У 2010 році за результатами конкурсу до Міжнародного аеропорту" Київ "ім. І. Сікорського зайшов інвестор. Їм стала українська компанія ТОВ "Майстер-Авіа". Де-юре сторони підписали договір оренди на 49 років, де-факто - концесії ", - йдеться в статті.

Компанія-інвестор виконала всі взяті на себе зобов'язання. На даний момент побудовано три нових термінали, сума інвестицій перевищила 50 млн дол. За підсумком пасажиропотік за 7 років збільшився в 60 (!) Разів - з 29 тис. До 1,8 млн пасажирів на рік. В аеропорт зайшло 20 нових авіакомпаній, включаючи 7 лоукостерів.

"Вигода міста очевидна - побудований на руїнах сучасний аеропорт, який допоміг Києву прийняти Євро-2012, замість хронічних збитків і боргів - 300 млн грн податків в казну," розвантаження "Борисполя, 10 тис. Згенерованих робочих місць, вагомий плюс до міжнародного іміджу столиці і збільшення турпотоку ", - йдеться в статті.

Однак, як зазначається в статті, замість того, щоб використовувати апробований на "Жулянах" механізм для розвитку регіональних аеропортів, в Україні "не стали винаходити велосипед і надійшли традиційно".

"Інвестора звинуватили в порушенні умов конкурсу, нанесенні місту шкоди на 119 млн грн і одержанні неправомірної вигоди. У чому полягає ця вигода, залишається питанням - "Майстер-Авіа" до сих пір працює в збиток, намагаючись погасити взяті на будівництво кредити ", - пишуть автори статті.

У червні співробітники НАБУ прийшли в аеропорт з озброєним обшуком. У компанії заявили, що протягом 19 годин "Жуляни" обслуговували рейси, поки менеджмент і відповідальні за безпеку польотів були замкнені в кабінетах і позбавлені можливості координувати роботу своїх підрозділів.

У той же час в НАБУ відкинули всі звинувачення на свою адресу, підтвердивши, однак, факт проведення слідчих дій, але лише в адміністративних приміщеннях аеропорту (бухгалтерія, юруправління), але ніяк не в приміщеннях, де розміщуються служби, що відповідають за технічне забезпечення польотів і їх безпеку. У НАБУ також заявили, що тимчасове обмеження в пересуванні стосувалося лише частини керівництва компанії.

Проте, склалася ситуація, коли реконструкція аеропорту повинна була стати і фактично стала показовим прикладом державно-приватного партнерства, проте виявилося під загрозою.