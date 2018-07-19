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В Украине уничтожают идею государственно-частного партнерства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Действия украинских правоохранителей дискредитируют идею государственно-частного партнерства в Украине. Об этом говорится в статье “Работает везде, кроме Украины. Государственно-частное партнерство на примере аэропорта “Киев”, опубликованной на 112.ua.

Как отмечается, в Украине сегодня есть успешный кейс государственно-частного партнерства — Международный аэропорт “Киев” им.Сикорского.

“В 2010 году по результатам конкурса в Международный аэропорт „Киев“ им. И.Сикорского зашел инвестор. Им стала украинская компания ООО „Мастер-Авиа“. Де-юре стороны подписали договор аренды на 49 лет, де-факто — концессии”, — говорится в статье.

Компания-инвестор выполнила все взятые на себя обязательства. В настоящий момент построено три новых терминала, сумма инвестиций превысила 50 млн долл. По итогу пассажиропоток за 7 лет увеличился в 60 (!) раз — с 29 тыс. до 1,8 млн пассажиров в год. В аэропорт зашло 20 новых авиакомпаний, включая 7 лоукостеров.

“Выгода города очевидна — построенный на руинах современный аэропорт, который помог Киеву принять Евро-2012, вместо хронических убытков и долгов — 300 млн грн налогов в казну, „разгрузка“ Борисполя, 10 тыс. сгенерированных рабочих мест, весомый плюс к международному имиджу столицы и увеличению турпотока”, — говорится в статье.

Однако, как отмечается в статье, вместо того, чтобы использовать апробированный на “Жулянах” механизм для развития региональных аэропортов, в Украине “не стали изобретать велосипед и поступили традиционно”.

“Инвестора обвинили в нарушении условий конкурса, нанесении городу ущерба на 119 млн грн и получении неправомерной выгоды. В чем заключается эта выгода, остается вопросом — „Мастер-Авиа“ до сих пор работает в убыток, пытаясь погасить взятые на строительство кредиты”, — пишут авторы статьи.

В июне сотрудники НАБУ пришли в аэропорт с вооруженным обыском. В компании заявили, что в течение 19 часов “Жуляны” обслуживали рейсы, пока менеджмент и ответственные за безопасность полетов были заперты в кабинетах и лишены возможности координировать работу своих подразделений.

В тоже время в НАБУ отвергли все обвинения в свой адрес, подтвердив, однако, факт проведения следственных действий, но лишь в административных помещениях аэропорта (бухгалтерия, юруправление), но никак не в помещениях, где размещаются службы, отвечающие за техническое обеспечение полетов и их безопасность. В НАБУ также заявили, что временное ограничение в передвижении касалось лишь части руководства компании.

Тем не менее, сложилась ситуация, когда инвестиции аэропорта должны были стать и фактически стали показательным примером государственно-частного партнерства, однако оказалось под угрозой.

Украинские Национальные Новости

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