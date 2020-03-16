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В Україні значно більше інфікованих коронавірусом, ніж показує статистика - фахівець з біобезпеки

Київ • УНН

 • 52686 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні кількість інфікованих коронавірусом значно більше, ніж показує статистика і єдиною зброєю проти нього є карантин. Про це заявив голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України Сергій Комісаренко в ефірі одного із телеканалів, передає УНН.

"Ситуація з поширення вірусу демонструє, що ми зараз бачимо тільки вершинку айсберга, але насправді у нас значно більше інфікованих. Введення карантину я однозначно підтримую. Карантин - це єдина ефективна зараз зброя для України для того, щоб боротися з коронавірусом і треба дотримуватися положень карантину", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено уже п'ять випадків коронавірусної інфекції COVID-19. 

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