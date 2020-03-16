В Украине значительно больше инфицированных коронавирусом, чем показывает статистика - специалист по биобезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украине количество инфицированных коронавирусом гораздо больше, чем показывает статистика и единственным оружием против него есть карантин. Об этом заявил глава Комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины Сергей Комиссаренко в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Ситуация по распространению вируса показывает, что мы сейчас видим только вершину айсберга, но на самом деле у нас значительно больше инфицированных. Введение карантина я однозначно поддерживаю. Карантин - это единственное эффективное сейчас оружие для Украины для того, чтобы бороться с коронавирусом и надо придерживаться положений карантина", - отметил он.
Напомним, в Украине лабораторно подтверждено уже пять случаев коронавирусной инфекции COVID-19.