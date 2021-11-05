В Україні "жовтій" зоні карантину відповідають три області

Деталі

У більшості областей фіксують найвищий рівень епідемічної небезпеки.

Зокрема, станом на сьогодні, 5 листопада, у “червоній” зоні: місто Київ, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська області.

У “помаранчевій” зоні 6 областей: Вінницька, Волинська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області.

Нагадаємо

“Червону” зону карантину із 30 жовтня ввели у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:



робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,



проведення масових заходів.



Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.

У Києві, який став “червоним” 1 листопада, працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:



заклади харчування



готелі



установи соціального захисту



спортзали та фітнес-центри



ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду



проводити масові заходи



торговельно-розважальні центри



Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.