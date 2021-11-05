В Україні "жовтій" зоні карантину відповідають три області
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Лише Закарпатська, Кіровоградська та Тернопільська області за показниками рівня госпіталізацій із COVID-19, завантаженості ліжок із киснем і коефіцієнта виявлення випадків інфікування відповідають “жовтій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
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У більшості областей фіксують найвищий рівень епідемічної небезпеки.
Зокрема, станом на сьогодні, 5 листопада, у “червоній” зоні: місто Київ, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська області.
У “помаранчевій” зоні 6 областей: Вінницька, Волинська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області.
Нагадаємо
“Червону” зону карантину із 30 жовтня ввели у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.
У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:
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- робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
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- проведення масових заходів.
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Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.
У Києві, який став “червоним” 1 листопада, працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:
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- заклади харчування
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- готелі
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- установи соціального захисту
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- спортзали та фітнес-центри
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- ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
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- проводити масові заходи
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- торговельно-розважальні центри
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Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.