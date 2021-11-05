В Украине "желтой" зоне карантина соответствуют три области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Только Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская области по показателям уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют “желтой” зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
В большинстве областей фиксируют самый высокий уровень эпидемической опасности.
В частности, по состоянию на сегодня, 5 ноября, в “красной” зоне: город Киев, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская области.
В “оранжевой” зоне 6 областей: Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области.
Напомним
“Красную” зону карантина с 30 октября ввели в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.
В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:
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- работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
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- проведении массовых мероприятий.
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Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.
В Киеве, который стал “красным” 1 ноября, работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:
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- заведения питания
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- отели
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- учреждения социальной защиты
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- спортзалы и фитнес-центры
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- ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
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- проводить массовые мероприятия
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- торгово-развлекательные центры
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Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.