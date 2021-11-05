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В Украине "желтой" зоне карантина соответствуют три области

Киев • УНН

 • 17398 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Только Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская области по показателям уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют “желтой” зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

В Украине "желтой" зоне карантина соответствуют три области

Детали

В большинстве областей фиксируют самый высокий уровень эпидемической опасности.

В частности, по состоянию на сегодня, 5 ноября, в “красной” зоне: город Киев, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская области.

В “оранжевой” зоне 6 областей: Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области.

Напомним

“Красную” зону карантина с 30 октября ввели в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:

  • работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
  • проведении массовых мероприятий.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.

В Киеве, который стал “красным” 1 ноября, работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:

  • заведения питания
  • отели
  • учреждения социальной защиты
  • спортзалы и фитнес-центры
  • ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
  • проводить массовые мероприятия
  • торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Украинские Национальные Новости

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