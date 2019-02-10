В Україні за рік створили 1,9 тисяч га нових лісів

У відомстві пояснили, що заготівля деревини відбувається за матеріалами лісовпорядкування. На основі цих матеріалів відбувається відведення дерев для заготівлі, і залежить від вікового та санітарного стану дерев у лісах. Потім в обов’язковому порядку відбувається відновлення лісу на минулорічних зрубах. Відповідно до законодавства, надається два роки, за які необхідно відтворити ліс на місці суцільних зрубів. Зазвичай лісівники проводять відтворення лісу вже на наступний після рубки рік, а якщо є всі умови, того ж року.

"Таким чином, відтворення лісів у 2018 році відбувалося, у переважній більшості, на місцях суцільних зрубів 2017 року", – зазначили в агентстві.

За даними Держлісагентства, у 2017 році відбулося значне зменшення площі зрубів від суцільних рубок під час заготівлі деревини. Таке зменшення обумовлено Санітарними правилами в лісах України, якими і було передбачено обмеження застосування суцільних санітарних рубок, пояснили в агентстві.

"У 2017 році площа суцільних зрубів становила 40 тисяч гектарів. У 2018 році відтворено лісів на площі 43,7 тисяч гектарів (створено нових лісів – 1,9 тис. га)", – повідомили у відомстві.

При цьому, за останні п’ять років, з 2014 по 2018 роки, було відтворено 251 тисяч гектарів лісів, що на 11% більше за площу суцільних зрубів – 227 тисяч га.

У Держлісагентстві додали, що агентству підпорядковано 7,6 млн га лісів, що становить 73% всього лісового фонду України. Крім того, в агентства відсутні дані про ліси на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, в Україні стали менше незаконно вирубувати ліси. За минулий рік незаконно вирубали понад 17 тисяч кубометрів лісу.