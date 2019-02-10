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В Украине за год создали 1,9 тысяч га новых лесов

Киев  •  УНН

 • 23124 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. За прошлый год в Украине создали 1,9 тысяч га новых лесов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины в ответ на запрос журналиста УНН.

В ведомстве пояснили, что заготовка древесины происходит по материалам лесоустройства. На основе этих материалов происходит отвод деревьев для заготовки, и зависит от возрастного и санитарного состояния деревьев в лесах. Затем в обязательном порядке происходит восстановление леса на прошлогодних срубах. Согласно законодательству, предоставляется два года, за которые необходимо воспроизвести лес на месте сплошных срубов. Обычно лесоводы проводят воспроизведение леса уже на следующий после рубки год, а если есть все условия, в том же году.

"Таким образом, воспроизводство лесов в 2018 году происходило, в большинстве, на местах сплошных срубов 2017 года", - отметили в агентстве.

По данным Гослесагентства, в 2017 году произошло значительное уменьшение площади срубов от сплошных рубок при заготовке древесины. Такое уменьшение обусловлено Санитарными правилами в лесах Украины, которыми и было предусмотрено ограничение применения сплошных санитарных рубок, пояснили в агентстве.

"В 2017 году площадь сплошных срубов составляла 40 тысяч гектаров. В 2018 году воссоздано лесов на площади 43,7 тысяч гектаров (создано новых лесов - 1,9 тыс. га)", - сообщили в ведомстве.

При этом, за последние пять лет, с 2014 по 2018 годы, было воспроизведено 251 тысяч гектаров лесов, что на 11% больше площади сплошных срубов - 227 тысяч га.

В Гослесагентстве добавили, что агентству подчинено 7,6 млн га лесов, что составляет 73% всего лесного фонда Украины. Кроме того, у агентства отсутствуют данные о лесах на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, в Украине стали меньше незаконно вырубать леса. За прошлый год незаконно вырубили более 17 тысяч кубометров леса.

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