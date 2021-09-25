В Україні за добу зробили близько 160 тис. щеплень від COVID-19

Цитата

“159 004 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 24 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 96 885 людей, повністю імунізовані — 62 119 людей”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу — 6 720 913 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози — 5 418 078 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 138 989 щеплень.

Зазначається, що протягом доби працювали:



966 мобільних бригад,



2 977 пунктів щеплення;



345 центрів вакцинації.



Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

За даними KSE, 20% дорослих українців, або кожен п’ятий дорослий, отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19, у Києві — кожен третій дорослий. У решті регіонів щонайменше кожен десятий вакцинований повністю. Наразі відбувається зменшення добової кількості щеплень через закінчення щеплення другою дозою вакцини Moderna.

Однак, зауважують експерти KSE, наразі країна нарощує темпи вакцинації першою дозою — за звітний тиждень це вже +22%. А вже з наступного тижня вони очікують, що рівень вакцинації в Україні продовжить своє зростання. За поточних темпів вакцинації наявної вакцини в Україні вистачить до кінця 2021 року.

Додамо, голова МОЗ Віктор Ляшко обіцяв “у літній період провести 10 мільйонів щеплень”, а не від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала наприкінці лютого 2021 року.