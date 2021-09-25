В Украине за сутки сделали около 160 тыс. прививок от COVID-19

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 5,4 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 12 миллионов прививок. Из них за последние сутки — почти 160 тысяч, большинство — первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.