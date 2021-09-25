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В Украине за сутки сделали около 160 тыс. прививок от COVID-19

В Украине за сутки сделали около 160 тыс. прививок от COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 5,4 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 12 миллионов прививок. Из них за последние сутки — почти 160 тысяч, большинство — первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата

“159 004 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 24 сентября 2021 года. Одну дозу получили 96 885 человек полностью иммунизированы — 62119 человек”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что с начала прививочной кампании привито 6 624 028 человек, из них получили одну дозу — 6 720 913 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 418 078 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 138 989 прививок.

Отмечается, что в течение суток работали:

  • 966 мобильных бригад,
  • 2977 пунктов прививки;
  • 345 центров вакцинации.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

По данным KSE, 20% взрослых украинцев, или каждый пятый взрослый, получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19, в Киеве — каждый третий взрослый. В остальных регионах менее каждый десятый вакцинирован полностью. Сейчас происходит уменьшение суточного количества прививок из-за окончания прививок второй дозой вакцины Moderna.

Однако, отмечают эксперты KSE, на данный момент страна наращивает темпы вакцинации первой дозой — за отчетную неделю это уже +22%. А уже со следующей недели они ожидают, что уровень вакцинации в Украине продолжит свой рост. При текущих темпах вакцинации имеющейся вакцины в Украине хватит до конца 2021 года.

Добавим, глава Минздрава Виктор Ляшко обещал “в летний период провести 10 миллионов прививок”, а не от начала прививочной кампании, которая стартовала в конце февраля 2021 года.

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