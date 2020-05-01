В Україні за добу на коронавірус захворіли 37 дітей та 91 медик
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. В Україні за минулу добу на коронавірус захворіли 455 осіб, з них 37 дітей та 91 медичний працівник. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу захворіли 455 осіб, з них 37 дітей та 91 медпрацівник. Було госпіталізовано 121 особу. За останню добу в Україні зафіксовано 11 летальних випадків, більша частина з яких супроводжувалася хронічними захворюваннями. При цьому хороша новина — 175 пацієнтів одужали”, — сказав Степанов.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 1 травня зафіксовано вже 10 861 випадок коронавірусного захворювання COVID-19, з них 272 летальні.