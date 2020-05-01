В Украине за сутки коронавирусом заболели 37 детей и 91 медик
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Украине за минувшие сутки на коронавирус заболели 455 человек, из них 37 детей и 91 медицинский работник. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболели 455 человек, из них 37 детей и 91 медработник. Были госпитализированы 121 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями. При этом хорошая новость - 175 пациентов выздоровели", - сказал Степанов.
Напомним, в Украине на 9:00 1 мая зафиксировано уже 10 861 случай коронавирусного заболевания COVID-19, из них 272 летальных.