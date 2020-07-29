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В Україні за добу на COVID-19 захворіли 74 медичних працівники

В Україні за добу на COVID-19 захворіли 74 медичних працівники

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. В Україні за добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 59 дітей та 74 медичних працівники. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За минулу добу (на COVID-19 — ред.) захворіло 1022 особи. З них 59 дітей, а також 74 медичних працівники. Було госпіталізовано 230 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 21 летальний випадок", — сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що при цьому за добу одужало 650 пацієнтів.

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 67 тис. 597 людей. З них 4781 дитина, а також 8509 медичних працівників", — додав Максим Степанов.

За його словами, загалом одужало 37 тис. 394 людини, а летальних випадків 1650.

"Звертаю увагу, що за останню добу загалом було здійснено 31 тис. 201 тест. Із них 14 тис. 939 досліджень методом ПЛР, а також 16 тис. 262 дослідження методом ІФА", — зазначив Максим Степанов.

Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 67,5 тис. випадків COVID-19, за добу - 1022.

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