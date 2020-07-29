В Украине за сутки COVID-19 заболели 74 медицинских работника
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Украине за сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 59 детей и 74 медицинских работника. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки (COVID-19 - ред.) заболело 1022 человека. Из них 59 детей, а также 74 медицинских работника. Были госпитализированы 230 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 21 летальный случай", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что при этом за сутки выписаны 650 пациентов.
"Всего за все время пандемии в Украине заболело 67 тыс. 597 человек. Из них 4781 ребенок, а также 8509 медицинских работников", - добавил Максим Степанов.
По его словам, в целом выписаны 37 тыс. 394 человека, а летальных случаев 1650.
"Обращаю внимание, что за последние сутки в целом было осуществлено 31 тыс. 201 тест. Из них 14 тыс. 939 исследований методом ПЦР, а также 16 тыс. 262 исследования методом ИФА", - отметил Максим Степанов.
Напомним, в Украине выявлено уже более 67,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1022.