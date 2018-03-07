В Україні з початку року зафіксовано 46 випадків порушень свободи слова – ІМІ

КИЇВ. 7 березня. УНН. За січень та лютий 2018 року експерти Інституту масової інформації зафіксували загалом по Україні 46 випадків порушень свободи слова, які сталися в 18 регіонах країни. За аналогічний період 2017 року було зафіксовано менше таких випадків порушень (36), передає УНН із посиланням на прес-службу ІМІ.