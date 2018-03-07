В Україні з початку року зафіксовано 46 випадків порушень свободи слова – ІМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. За січень та лютий 2018 року експерти Інституту масової інформації зафіксували загалом по Україні 46 випадків порушень свободи слова, які сталися в 18 регіонах країни. За аналогічний період 2017 року було зафіксовано менше таких випадків порушень (36), передає УНН із посиланням на прес-службу ІМІ.
"Основними порушеннями за ці два місяці стали – перешкоджання професійній діяльності журналіста (23 випадки), обмеження доступу до публічної інформації (5) та юридичний тиск (4)", - такі дані подає щомісячний моніторинг Інституту масової інформації “Барометр свободи слова”.
Різке зростання в категорії “перешкоджання” експерти ІМІ зафіксували саме у лютому (18 випадків), для порівняння, у січні таких випадків було 5.
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Загалом, у лютому активніше порушували права журналістів (33 випадки) у порівнянні з січнем (13 випадків).
Регіоном-лідером з порушень з початку 2018 року став Київ з областю (18 випадків). В інших регіонах зафіксовано по три випадки (Волинь, Миколаївщина та Львівщина), а також по два (Рівненщина, Вінниччина, Херсонщина, Запоріжжя та Хмельниччина).
В основному порушували право журналістів на професію приватні особи, правоохоронці, місцева влада і депутати.
Вперше в цьому році, у лютому, ІМІ зафіксував 4 випадки юридичного тиску на ЗМІ та журналістів з боку правоохоронців, представників військкомату та Нацбанку.
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У прес-службі відзначили, що Інститут масової інформації проводить щомісячний всеукраїнський моніторинг свободи слова за наступними категоріями: фізична агресія, цензура та доступ до інформації, економічний та політичний тиск, юридичний тиск та кіберзлочини проти ЗМІ та журналістів. До щомісячного звіту включаються лише випадки, пов’язані зі свободою слова та професійною журналістською діяльністю.