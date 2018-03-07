В Украине с начала года зафиксировано 46 случаев нарушений свободы слова - ИМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. За январь и февраль 2018 года эксперты Института массовой информации зафиксировали в целом по Украине 46 случаев нарушений свободы слова, которые произошли в 18 регионах страны. За аналогичный период 2017 года было зафиксировано меньше таких случаев нарушений (36), передает УНН со ссылкой на пресс-службу ИМИ.
"Основными нарушениями за эти два месяца стали - препятствование профессиональной деятельности журналиста (23 случая), ограничение доступа к публичной информации (5) и юридическое давление (4)", - такие данные подает ежемесячный мониторинг Института массовой информации "Барометр свободы слова".
Резкий рост в категории "препятствование" эксперты ИМИ зафиксировали именно в феврале (18 случаев), для сравнения, в январе таких случаев было 5.
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В общем, в феврале активнее нарушали права журналистов (33 случая) по сравнению с январем (13 случаев).
Регионом-лидером по нарушениям с начала 2018 года стал Киев с областью (18 случаев). В других регионах зафиксировано по три случая (Волынь, Николаевская и Львовская область), а также по два (Ровенская, Винницкая область, Херсон, Запорожье и Хмельницкая).
В основном нарушали право журналистов на профессию частные лица, правоохранители, местные власти и депутаты.
Впервые в этом году, в феврале, ИМИ зафиксировал 4 случая юридического давления на СМИ и журналистов со стороны правоохранителей, представителей военкомата и Нацбанка.
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В пресс-службе отметили, что Институт массовой информации проводит ежемесячный всеукраинский мониторинг свободы слова по следующим категориям: физическая агрессия, цензура и доступ к информации, экономическое и политическое давление, юридический давление и киберпреступления против СМИ и журналистов. В ежемесячный отчет включаются только случаи, связанные со свободой слова и профессиональной журналистской деятельностью.