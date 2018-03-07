В Украине с начала года зафиксировано 46 случаев нарушений свободы слова - ИМИ

КИЕВ. 7 марта. УНН. За январь и февраль 2018 года эксперты Института массовой информации зафиксировали в целом по Украине 46 случаев нарушений свободы слова, которые произошли в 18 регионах страны. За аналогичный период 2017 года было зафиксировано меньше таких случаев нарушений (36), передает УНН со ссылкой на пресс-службу ИМИ.