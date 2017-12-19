В Україні з 1 січня почнуть діяти європейські вимоги до продуктів з какао і шоколаду

Відповідно до цих вимог, у чорному шоколаді має бути не менше 35% какао-продуктів, у молочному – не менше 25% какао-продуктів та не менше 14% молочних продуктів. У білому шоколаді повинно бути не менше 20% какао-масла та не менше 14% молочних продуктів. У шоколадній цукерці з начинкою має бути не менше 25% шоколаду. Якщо продукт не відповідає зазначеним вимогам, він не може називатись шоколадом.

При цьому заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева заявила, що фактично українські виробники уже виконують ці вимоги.

"Майже всі виробники вже виконують ці норми. Принаймні у Міністерства агрополітики останнім часом не було нарікань. Якщо хтось і не дотримується цих вимог, то це дрібні виробники, яких ніхто не знає і які ще навіть не мріють про експорт", - заявила О.Трофімцева.

Як повідомляв УНН, у Мінагрополітики заявили, що цього року експорт українського шоколаду в ЄС значно збільшився.