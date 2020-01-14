В Україні взяли на облік понад 1,4 млн переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. В Україні обліковано понад 1,4 мільйона переселенців. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінсоцполітики.
“Станом на 13 січня 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 434 198 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, — йдеться у повідомленні.
Зазначимо також, що Зеленський змінив законодавство щодо отримання документів жителями з Донбасу.
Раніше УНН повідомляв, що для переселенців придбають 60 квартир.