В Украине взяли на учет более 1,4 млн переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Украине учтено более 1,4 миллиона переселенцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минсоцполитики.
“По состоянию на 13 января 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, учтено 1 434 198 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым”, — говорится в сообщении.
Отметим также, что Зеленский изменил законодательство о получении документов жителями из Донбасса.
Ранее УНН сообщал, что для переселенцев приобретут 60 квартир.