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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 14846 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116067 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 121833 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 120214 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 140254 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109459 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110338 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132089 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В Украине взяли на учет более 1,4 млн переселенцев

В Украине взяли на учет более 1,4 млн переселенцев

Киев  •  УНН

 • 10900 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. В Украине учтено более 1,4 миллиона переселенцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минсоцполитики.

“По состоянию на 13 января 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, учтено 1 434 198 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым”, — говорится в сообщении.

Отметим также, что Зеленский изменил законодательство о получении документов жителями из Донбасса.

Ранее УНН сообщал, что для переселенцев приобретут 60 квартир.

Украинские Национальные Новости

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