Для переселенців придбають 60 квартир вже у цьому році

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Вже цього року для проживания внутрішньо переміщених осіб придбають 60 квартир, 40 з яких - у Маріуполі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.