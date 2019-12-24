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Для переселенців придбають 60 квартир вже у цьому році

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Вже цього року для проживания внутрішньо переміщених осіб придбають 60 квартир, 40 з яких - у Маріуполі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"60 квартир для проживання ВПО будуть придбані вже цього року", - йдеться у повідомленні.

Так, казначейство перерахувало кошти в регіони на придбання житла для ВПО, а саме 70% субвенції, яку держава спрямовує місцевим бюджетам для купівлі квартир для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Мова йде про програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України" за принципом 70% на 30% з державного та місцевого бюджетів відповідно.

"Ще одна дуже важлива перемога, як то кажуть, під ялинку! В 60 квартир та 1 житловий будинок зможуть заселитись сім’ї ВПО вже цього року. Щойно Казначейство перерахувало кошти в регіони на придбання житла для ВПО. Я дякую спільним діям Уряду та тій наполегливості з якою ми командно спрацювали на цей результат!", - зазначила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда.

Зазначається, що кошти пішли в 12 міст та містечок, які долучились до цієї програми. Найбільше квартир буде придбано в Маріуполі (40 штук), також 6 квартир в Житомирі, решта осель купується на Львівщині, Донеччині та Харківщині.

Нагадаємо, Британія розширить допомогу українським ветеранам та ВПО.

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