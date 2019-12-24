Для переселенцев приобретут 60 квартир уже в этом году

"60 квартир для проживания ВПО будут приобретены уже в этом году", - говорится в сообщении.

Так, казначейство перечислило средства в регионы на приобретение жилья для ВПО, а именно 70% субвенции, которую государство направляет местным бюджетам для покупки квартир для временного проживания внутренне перемещенных лиц. Речь идет о программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины" по принципу 70% на 30% из государственного и местного бюджетов соответственно.

"Еще одна очень важная победа, как говорится, под елку! В 60 квартир и 1 жилой дом смогут заселиться семьи ВПО в этом году. Как только Казначейство перечислило средства в регионы на приобретение жилья для ВПО. Я благодарю совместные действия правительства и той настойчивости с которой мы командно сработали на этот результат!", - отметила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Отмечается, что средства пошли в 12 городов и городков, которые присоединились к этой программе. Больше всего квартир будет приобретено в Украине (40 штук), а также 6 квартир в Житомире, остальные домов приобретается во Львовской, Донецкой и Харьковской областях.

Напомним, Великобритания расширит помощь украинским ветеранам и ВПО.