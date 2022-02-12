В Україні вже 4,5 млн випадків COVID-19, за добу - 38 212
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. В Україні зафіксовано вже 4,5 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 11 лютого, - вп'яте з початку пандемії майже 40 тисяч, однак дещо менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 11 лютого в Україні зафіксовано 38 212 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 753 осіб;
летальних випадків –265;
одужало – 19 943 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 501 182 осіб;
одужало – 3 770 769 осіб;
летальних випадків – 102 403;
проведено ПЛР-тестувань – 18 993 661.
Із захворілих за минулу добу: дітей –3029, медпрацівників –864.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (4229), Одеській (3670), Дніпропетровській (2596) та Львівській (2351) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 16-у - за кількістю смертей від COVID-19.