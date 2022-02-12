В Украине уже 4,5 млн случаев COVID-19, за сутки - 38 212
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 11 февраля - в пятый раз с начала пандемии почти 40 тысяч, однако несколько меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 11 февраля в Украине зафиксировано 38 212 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
Госпитализировано - 3 753 лиц;
летальных случаев -265;
выздоровел - 19 943 человек.
За все время пандемии в Украине:
Заболело - 4 501 182 человек;
выздоровел - 3 770 769 человек;
летальных случаев - 102 403;
проведен ПЦР-тестов - 18 993 661.
Из заболевших за минувшие сутки: детей –3029, медработников –864.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (4229), Одесской (3670), Днепропетровской (2596) и Львовской (2351) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18 месте по распространению и на 16 - по числу смертей от COVID-19.