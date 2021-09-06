В Україні вже 2,298 млн випадків COVID-19, за добу - 773

КИЇВ. 6 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,298 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 5 вересня, - майже 800, зменшення проти показника днем раніше, однак традиційне для вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому понад 630 осіб, що менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.