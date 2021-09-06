В Украине уже 2,298 млн случаев COVID-19, за сутки - 773

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,298 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 5 сентября, - почти 800, уменьшение против показателя днем ранее, однако традиционное для выходных. Госпитализировано за сутки при этом более 630 человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.