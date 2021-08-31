В Україні вже 2,286 млн випадків COVID-19, за добу - 1 356

КИЇВ. 31 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,286 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 30 серпня, - понад 1,3 тисячі, майже подвоєння проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому 470 осіб, що менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.