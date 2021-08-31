В Украине уже 2,286 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 356

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,286 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 30 августа, - более 1,3 тысячи, почти удвоение по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 470 человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.