В Україні вже 1,460 млн випадків COVID-19, за добу — 9 012

КИЇВ. 14 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,460 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 13 березня, — понад 9 тисяч, значно менше, ніж за попередній день. При цьому велика кількість госпіталізованих за добу — понад 4 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.