В Украине уже 1,460 млн случаев COVID-19, за сутки — 9 012
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,460 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 13 марта — более 9 000, значительно меньше, чем за предыдущий день. При этом большое количество госпитализированных за сутки — более 4 000. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
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“9012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 марта 2021 года. В частности, заболели 491 ребенок и 193 медработники”, — написал Степанов.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы — 4 216 человек;
летальных случаев — 145;
выздоровели — 2 743 человека;
осуществлено тестирований за сутки — 60 522 (в том числе методом ПЦР — 31 598, методом ИФА — 6 132, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 22 792).
За все время пандемии в Украине:
заболело — 1 460 756 человек;
выздоровели — 1 222 516 человек;
летальных исходов — 28 303;
проведения ПЦР-тестов — 7 360 066.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев — 439 случаев;
Винницкая область — 634 случая;
Волынская область — 150 случаев;
Днепропетровская область — 660 случаев;
Донецкая область — 346 случаев;
Житомирская область — 923 случая;
Закарпатская — 311 случаев;
Запорожская область — 114 случаев;
Ивано-Франковская область — 461 случай;
Киевская область — 552 случая;
Кировоградская область — 56 случаев;
Луганская область — 27 случаев;
Львовская область — 590 случаев;
Николаевская область — 344 случая;
Одесская область — 485 случаев;
Полтавская область — 105 случаев;
Ровенская область — 155 случаев;
Сумская область — 309 случаев;
Тернопольская область — 365 случаев;
Харьковская область — 569 случаев;
Херсонская область — 71 случай;
Хмельницкая область — 533 случая;
Черкасская область — 142 случая;
Черновицкая область — 477 случаев;
Черниговская область — 194 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, — по всей территории страны правила “оранжевой” зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Учитывая “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень — устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.