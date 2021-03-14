В Украине уже 1,460 млн случаев COVID-19, за сутки — 9 012

Цитата

“9012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 марта 2021 года. В частности, заболели 491 ребенок и 193 медработники”, — написал Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 4 216 человек;

летальных случаев — 145;

выздоровели — 2 743 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 60 522 (в том числе методом ПЦР — 31 598, методом ИФА — 6 132, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 22 792).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1 460 756 человек;

выздоровели — 1 222 516 человек;

летальных исходов — 28 303;

проведения ПЦР-тестов — 7 360 066.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев — 439 случаев;

Винницкая область — 634 случая;

Волынская область — 150 случаев;

Днепропетровская область — 660 случаев;

Донецкая область — 346 случаев;

Житомирская область — 923 случая;

Закарпатская — 311 случаев;

Запорожская область — 114 случаев;

Ивано-Франковская область — 461 случай;

Киевская область — 552 случая;

Кировоградская область — 56 случаев;

Луганская область — 27 случаев;

Львовская область — 590 случаев;

Николаевская область — 344 случая;

Одесская область — 485 случаев;

Полтавская область — 105 случаев;

Ровенская область — 155 случаев;

Сумская область — 309 случаев;

Тернопольская область — 365 случаев;

Харьковская область — 569 случаев;

Херсонская область — 71 случай;

Хмельницкая область — 533 случая;

Черкасская область — 142 случая;

Черновицкая область — 477 случаев;

Черниговская область — 194 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, — по всей территории страны правила “оранжевой” зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Учитывая “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень — устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.