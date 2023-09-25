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В Україні вийдуть нові поштові марки на честь культової зброї, що надали іноземні партнери

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Укрпошта анонсувала вихід нового благодійного поштового блоку марок, які присвячені Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR та M2 Bradley. Гроші підуть на дрони. Передзамовлення стартує відсьогодні, передає УНН з посиланням на директора АТ “Укрпошти” Ігоря Смілянського.

Деталі

"Друзі, в кінці минулого тижня ми усі із задоволенням спостерігали за тим, як ракети Storm Shadow перетворились на "хоть камни с неба" та влучили у штаб тимчасово розквартированого флоту росії у нашому Криму. Ну, і Президент привіз чергові подарунки від наших іноземних партнерів. Тому, думаю, варто подякувати їм за допомогу (хоч ми завжди хочемо ще більше)", - зазначив Смілянський.

У честь цього Укрпошта оголошує випуск марки «Зброя Перемоги. Світ з Україною». Новий благодійний поштовий блок (гроші підуть на дрони), на який відкривається передзамовлення сьогодні, включає зображення культових Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR та M2 Bradley. 

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"Назви, які відтепер знайомі усім. Назви, які з острахом та заздрістю звучать на пропагандистських каналах, бо усі знають, як ця техніка показує себе у бою. Одразу відповім, чому ще немає ATACMS, Storm Shadow, Taurus і т.п. Ракетна серія обов’язково буде, але трохи згодом", - зауважив гендиректор Укрпошти.

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"Чесно кажучи, я уявляю, як важко нашим дипломатам отримувати зброю, бо навіть нам отримати всі погодження на цю марку зайняло багато часу. Колись про рівень цих погоджень можна буде написати книгу. Але головне – результат, і тепер вже можна сказати, що марка створена командою Укрпошта, за сприяння Офісу Президента України, Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ, а також посольств США, Великої Британії, Німеччини та Франції в Україні", - пояснив Смілянський.

Передзамовити блок та взяти участь у благодійній справі можна вже зараз. А придбати у відділеннях – з 29 вересня.

"Де, як і з ким будемо запускати марку я Вам поки не скажу, але то буде круто! А всім гарного переможного тижня!", - додав гендиректор.

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