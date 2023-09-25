В Україні вийдуть нові поштові марки на честь культової зброї, що надали іноземні партнери
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Укрпошта анонсувала вихід нового благодійного поштового блоку марок, які присвячені Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR та M2 Bradley. Гроші підуть на дрони. Передзамовлення стартує відсьогодні, передає УНН з посиланням на директора АТ “Укрпошти” Ігоря Смілянського.
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"Друзі, в кінці минулого тижня ми усі із задоволенням спостерігали за тим, як ракети Storm Shadow перетворились на "хоть камни с неба" та влучили у штаб тимчасово розквартированого флоту росії у нашому Криму. Ну, і Президент привіз чергові подарунки від наших іноземних партнерів. Тому, думаю, варто подякувати їм за допомогу (хоч ми завжди хочемо ще більше)", - зазначив Смілянський.
У честь цього Укрпошта оголошує випуск марки «Зброя Перемоги. Світ з Україною». Новий благодійний поштовий блок (гроші підуть на дрони), на який відкривається передзамовлення сьогодні, включає зображення культових Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR та M2 Bradley.
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"Назви, які відтепер знайомі усім. Назви, які з острахом та заздрістю звучать на пропагандистських каналах, бо усі знають, як ця техніка показує себе у бою. Одразу відповім, чому ще немає ATACMS, Storm Shadow, Taurus і т.п. Ракетна серія обов’язково буде, але трохи згодом", - зауважив гендиректор Укрпошти.
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"Чесно кажучи, я уявляю, як важко нашим дипломатам отримувати зброю, бо навіть нам отримати всі погодження на цю марку зайняло багато часу. Колись про рівень цих погоджень можна буде написати книгу. Але головне – результат, і тепер вже можна сказати, що марка створена командою Укрпошта, за сприяння Офісу Президента України, Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ, а також посольств США, Великої Британії, Німеччини та Франції в Україні", - пояснив Смілянський.
Передзамовити блок та взяти участь у благодійній справі можна вже зараз. А придбати у відділеннях – з 29 вересня.
"Де, як і з ким будемо запускати марку я Вам поки не скажу, але то буде круто! А всім гарного переможного тижня!", - додав гендиректор.
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