В Украине выйдут новые почтовые марки в честь культового оружия, которые предоставили иностранные партнеры

Детали

"Друзья, в конце прошлой недели мы все с удовольствием наблюдали за тем, как ракеты Storm Shadow превратились в "хоть камни с неба" и попали в штаб временно расквартированного флота России в нашем Крыму. Ну, и Президент привез очередные подарки от наших иностранных партнеров. Поэтому, думаю, стоит поблагодарить их за помощь (хотя мы всегда хотим еще больше)", - отметил Смелянский.

В честь этого Укрпочта объявляет выпуск марки «Оружие Победы. Мир с Украиной». Новый благотворительный почтовый блок (деньги пойдут на дроны), на который открывается предзаказ сегодня, включает изображения культовых Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR и M2 Bradley.

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"Названия, которые отныне знакомы всем. Названия, которые со страхом и завистью звучат на пропагандистских каналах, потому что все знают, как эта техника показывает себя в бою. Сразу отвечу, почему еще нет ATACMS, Storm Shadow, Taurus и т.п. Ракетная серия обязательно будет, но чуть позже", - отметил гендиректор Укрпочты.

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"Честно говоря, я представляю, как трудно нашим дипломатам получать оружие, потому что даже нам получить все согласования на эту марку заняло много времени. Когда-нибудь об уровне этих согласований можно будет написать книгу. Но главное – результат, и теперь уже можно сказать, что марка создана командой Укрпочта, при содействии Офиса Президента Украины, Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ, а также посольств США, Великобритании, Германии и Франции в Украине", - пояснил Смелянский.

Предзаказать блок и принять участие в благотворительном деле можно уже сейчас. А приобрести в отделениях – с 29 сентября.

"Где, как и с кем будем запускать марку я Вам пока не скажу, но это будет круто! А всем хорошей победной недели!", - добавил гендиректор.

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