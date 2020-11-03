В Україні викрили корупційну схему посадовців Державної митної служби
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Встановлені факти нанесення збитків державному бюджету посадовцями Державної митної служби. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає УНН.
“Чиновники центрального офісу ДМС та її регіональних органів організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди. Посадовці „заробляли“ під час митного оформлення товарів, порушували законодавство у сфері публічних закупівель, що призвело до тяжких наслідків. Через протиправну діяльність чиновників державному бюджету завдано збитки в особливо великих розмірах”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час обшуків у центральному офісі Державної митної служби та в 15 регіональних представництвах правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що, можливо, підтверджує протиправну діяльність посадовців.
“Зокрема, щодо порушення бюджетного законодавства при перерахуванні митних платежів, недостовірності висновків експертиз із класифікації товарів, документації про проведені роботи з капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту в Держмитслужбі та її територіальних органах. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії”, — поінформували в СБУ.
Як повідомляв УНН, за систематичні хабарі трьом посадовцям Східної митниці повідомили про підозру.