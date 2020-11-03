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В Украине разоблачили коррупционную схему чиновников Государственной таможенной службы

В Украине разоблачили коррупционную схему чиновников Государственной таможенной службы

Киев  •  УНН

 • 14317 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Установлены факты нанесения ущерба государственному бюджету должностными лицами Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

“Чиновники центрального офиса ГМС и ее региональных органов организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды. Чиновники „зарабатывали“ во время таможенного оформления товаров, нарушали законодательство в сфере публичных закупок, что привело к тяжким последствиям. Из-за противоправной деятельности чиновников государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков в офисе Государственной таможенной службы и в 15 региональных представительствах правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, что, возможно, подтверждает противоправную деятельность должностных лиц.

“В частности, о нарушении бюджетного законодательства при перечислении таможенных платежей, недостоверности выводов экспертиз по классификации товаров, документации о проведенных работах по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту в Гостаможслужбе и ее территориальных органах. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия”, — сообщили в СБУ.

Как сообщал УНН, за систематические взятки трем должностным лицам Восточной таможни сообщили о подозрении.

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