В Україні відкрили ще одне модульне військове містечко

“Міністерство оборони України продовжує реалізовувати проекти розбудови військової інфраструктури для забезпечення належних умов проживання та несення служби українськими захисниками. Так, 6 грудня, у День Збройних Сил України, на Херсонщині відбулося відкриття польового табору модульного типу “Новоолексіївка”. Він призначений для підрозділів, підпорядкованих Командуванню об’єднаних сил ЗС України, що несуть бойову службу на південному напрямку. Зазначене містечко на замовлення Міністерства оборони України було побудоване силами 26-ї окремої бригади Державної спеціальної служби транспорту України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що модульне містечко “Новоолексіївка” побудували за три місяці, будівництво почали у вересні 2020 року.

“Проект реалізовано відповідно до найкращих світових практик. Міноборони, як замовник будівництва, орієнтувалося на аналогічні табори наших партнерів по Північноатлантичному альянсу. Військовий табір повністю автономний, має усі необхідні для побуту та несення служби комунікації, - електромережі, водопровід та каналізацію і складається із 46 різнофункціональних модулів. Зокрема, 24 з них розраховані на проживання особового складу, 4 – для харчування, 2 – для медичного забезпечення, 5 – для інженерно-технічного забезпечення, 1 – для побутових потреб і 7 модулів мають спеціальне призначення”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що об’єкт має загальну площу 3,42 гектари, з якої 790 квадратних метрів припадає на житлову зону.

Нагадаємо, на початку грудня заплановано урочисте введення в експлуатацію новобудов на полігоні “Широкий лан” і розпочнеться третя черга будівництва інфраструктури полігону.