Таран обіцяє оновлення табірного містечка "Широкого лану" вже у грудні

"Тривають завершальні роботи з будівництва табірного містечка Міжвидового центру підготовки підрозділів полігону "Широкий лан“. Урочисте введення новобудови в експлуатацію заплановане на початок грудня. Тим часом Міністерство оборони готове приступити до реалізації 3-ї черги інфраструктури полігону”, — йдеться у повідомленні, у якому цитують міністра оборони України Андрія Тарана.

Зазначається, що йдеться про будівництво технічного парку, пожежного депо, медичної частини, а також штабних приміщень.

Міністерство силами Державної спеціальної служби транспорту готове розпочати відповідні роботи, щойно на це буде рішення керівництва ЗС України, вказали в оборонному відомстві.

“Особовий склад служби набуває навиків розбудови інфраструктури військових містечок і навчально-матеріальної бази полігонів за стандартами НАТО. У 2021 році планується, що Державна спеціальна служба транспорту продовжить нарощувати обсяги виконання завдань на замовлення Міноборони України”, — додали у міністерстві.

Нагадаємо, завершено досудове розслідування у справі щодо розтрати експосадовцями Збройних сил України 37 млн гривень, виділених на облаштування полігону “Широкий лан”.