Таран обіцяє оновлення табірного містечка "Широкого лану" вже у грудні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На початку грудня заплановано урочисте введення в експлуатацію новобудов на полігоні “Широкий лан” і розпочнеться третя черга будівництва інфраструктури полігону. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Тривають завершальні роботи з будівництва табірного містечка Міжвидового центру підготовки підрозділів полігону "Широкий лан“. Урочисте введення новобудови в експлуатацію заплановане на початок грудня. Тим часом Міністерство оборони готове приступити до реалізації 3-ї черги інфраструктури полігону”, — йдеться у повідомленні, у якому цитують міністра оборони України Андрія Тарана.
Зазначається, що йдеться про будівництво технічного парку, пожежного депо, медичної частини, а також штабних приміщень.
Міністерство силами Державної спеціальної служби транспорту готове розпочати відповідні роботи, щойно на це буде рішення керівництва ЗС України, вказали в оборонному відомстві.
“Особовий склад служби набуває навиків розбудови інфраструктури військових містечок і навчально-матеріальної бази полігонів за стандартами НАТО. У 2021 році планується, що Державна спеціальна служба транспорту продовжить нарощувати обсяги виконання завдань на замовлення Міноборони України”, — додали у міністерстві.
Нагадаємо, завершено досудове розслідування у справі щодо розтрати експосадовцями Збройних сил України 37 млн гривень, виділених на облаштування полігону “Широкий лан”.