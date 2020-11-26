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Таран обещает обновление лагерного городка "Широкого лана" уже в декабре

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В начале декабря запланировано торжественное введение в эксплуатацию новостроек на полигоне "Широкий лан" и начнется третья очередь строительства инфраструктуры полигона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Продолжаются завершающие работы по строительству лагерного городка межвидового центра подготовки подразделений полигона "Широкий лан". Торжественное введение новостройки в эксплуатацию запланировано на начало декабря. Между тем Министерство обороны готово приступить к реализации 3-й очереди инфраструктуры полигона", - говорится в сообщении, в котором цитируют министра обороны Украины Андрея Тарана.

Отмечается, что речь идет о строительстве технического парка, пожарного депо, медицинской части, а также штабных помещений.

Министерство силами Государственной специальной службы транспорта готово начать соответствующие работы, как только на это будет решение руководства ВС Украины, указали в оборонном ведомстве.

"Личный состав службы приобретает навыки развития инфраструктуры военных городков и учебно-материальной базы полигонов по стандартам НАТО. В 2021 году планируется, что Государственная специальная служба транспорта продолжит наращивать объемы выполнения задач по заказу Минобороны Украины", - добавили в министерстве.

Напомним, завершено досудебное расследование по делу о растрате экс-чиновниками Вооруженных сил Украины 37 млн гривен, выделенных на обустройство полигона "Широкий лан".

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