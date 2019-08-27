В Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. В Україні у вівторок, 27 серпня, утримається найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"27 серпня в Україні надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 27 серпня по Києву та Київській області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, в Україні 27 серпня очікується погода переважно без опадів. Температура повітря сягатиме 33 градуси тепла.