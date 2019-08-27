В Украине удержится чрезвычайная пожарная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Украине во вторник, 27 августа, удержится самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"27 августа в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 27 августа по Киеву и Киевской области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, в Украине 27 августа ожидается погода преимущественно без осадков. Температура воздуха будет достигать 33 градусов тепла.