В Україні триває ліквідація наслідків негоди

"Станом на 13 годину 1 липня погодні умови стабілізувались. На даний час проводяться роботи по відновленню електропостачання, відкачці води та ліквідації наслідків негоди", – йдеться в повідомленні.

У результаті ускладнення погодних умов через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 136 населених пунктів у 4 областях країни: у Дніпропетровській – 74 н.п, Луганській 30 н.п., Київській – 29 н.п. та Запорізькій – 3 н.п.

На Дніпропетровщині пошкоджено дахи 9 житлових будинків, а також дахи будівлі дитячого табору та будівлі ЗОШ. Негода повалила близько 150 дерев. Усі повалені дерева розпиляні та прибрані.

Тим часом на Львівщині залишаються підтопленими 4 присадибних ділянки та 6 підвалів житлових будинків в с. Зарічне Стрийського району. А в Луганській області – 15 присадибних ділянок. В Івано-Франківській області залишаються підтопленими 5 присадибних ділянок та 9 підвалів житлових будинків.

Щодо Чернігівської області, то там залишається підтопленою 1 присадибна ділянка. Зазначимо, що всього у м. Чернігів було частково підтоплено 40 вулиць та близько 100 присадибних ділянок.

"У м. Чернігів по вул. Текстильників, 23 внаслідок затоплення водою виритого напередодні котловану для проведення відновлювальних робіт по теплопостачанню відбулося підтоплення фундаменту та часткове пошкодження (тріщини) стін житлового будинку (двоповерховий, 1956 року забудови, проживають 57 осіб). Жертв та постраждалих немає. Комісією встановлено, що будинок перебуває в аварійному стані та прийнято рішення про відселення мешканців (відселені всі 57 осіб)", – уточнили рятувальники.

До ліквідації негоди від ДСНС протягом доби залучалось 65 одиниці техніки та 182 людей особового складу.

За добу відкачано понад 9300 м куб. води.

Як прогнозують в Укргідрометцентрі, на території України очікуються невеликі та помірні дощі, крім південних областей. На сході країни – окремі пориви вітру та шквали 15-20 м/с. Температура повітря в західних та північних областях очікується 14-19 градусів, на решті території – 20-25 градусів.

Нагадаємо, майже 8 тисяч осель на Луганщині залишилися без світла у зв'язку з негодою.