В Україні триває ліквідація наслідків негоди

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 56978 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 116394 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 105630 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 135044 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 108811 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 121788 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 162041 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190236 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 297082 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167383 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.5 м/с
78 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

25 березня, 20:11 • 19144 перегляди
В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

25 березня, 20:18 • 20241 перегляди
На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

25 березня, 20:29 • 15317 перегляди
Мир чи обман: у МЗС заявили, що найближчі дні покажуть серйозність намірів росії

Мир чи обман: у МЗС заявили, що найближчі дні покажуть серйозність намірів росії

25 березня, 20:34 • 13539 перегляди
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 11936 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 135048 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 166841 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 297085 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 227012 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 253223 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 32751 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 53071 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57623 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55813 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 70015 перегляди
Актуальне
В Україні триває ліквідація наслідків негоди

В Україні триває ліквідація наслідків негоди

Київ • УНН

 • 10655 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Роботи з відновлення електропостачання, випомпування води та ліквідації наслідків негоди тривають в Україні. Про це повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.

"Станом на 13 годину 1 липня погодні умови стабілізувались. На даний час проводяться роботи по відновленню електропостачання, відкачці води та ліквідації наслідків негоди", – йдеться в повідомленні.

У результаті ускладнення погодних умов через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 136 населених пунктів у 4 областях країни: у Дніпропетровській – 74 н.п, Луганській 30 н.п., Київській – 29 н.п. та Запорізькій – 3 н.п.

На Дніпропетровщині пошкоджено дахи 9 житлових будинків, а також дахи будівлі дитячого табору та будівлі ЗОШ. Негода повалила близько 150 дерев. Усі повалені дерева розпиляні та прибрані.

Тим часом на Львівщині залишаються підтопленими 4 присадибних ділянки та 6 підвалів житлових будинків в с. Зарічне Стрийського району. А в Луганській області – 15 присадибних ділянок. В Івано-Франківській області залишаються підтопленими 5 присадибних ділянок та 9 підвалів житлових будинків.

Щодо Чернігівської області, то там залишається підтопленою 1 присадибна ділянка. Зазначимо, що всього у м. Чернігів було частково підтоплено 40 вулиць та близько 100 присадибних ділянок.

"У м. Чернігів по вул. Текстильників, 23 внаслідок затоплення водою виритого напередодні котловану для проведення відновлювальних робіт по теплопостачанню відбулося підтоплення фундаменту та часткове пошкодження (тріщини) стін житлового будинку (двоповерховий, 1956 року забудови, проживають 57 осіб). Жертв та постраждалих немає. Комісією встановлено, що будинок перебуває в аварійному стані та прийнято рішення про відселення мешканців (відселені всі 57 осіб)", – уточнили рятувальники.

До ліквідації негоди від ДСНС протягом доби залучалось 65 одиниці техніки та 182 людей особового складу.

За добу відкачано понад 9300 м куб. води.

Як прогнозують в Укргідрометцентрі, на території України очікуються невеликі та помірні дощі, крім південних областей. На сході країни – окремі пориви вітру та шквали 15-20 м/с. Температура повітря в західних та північних областях очікується 14-19 градусів, на решті території – 20-25 градусів.

Нагадаємо, майже 8 тисяч осель на Луганщині залишилися без світла у зв'язку з негодою. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.53
Bitcoin
$87,293.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,048.19
Ethereum
$2,052.61