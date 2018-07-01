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В Украине продолжается ликвидация последствий непогоды

В Украине продолжается ликвидация последствий непогоды

Киев  •  УНН

 • 10655 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Работы по восстановлению электроснабжения, откачке воды и ликвидации последствий непогоды продолжаются в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

"По состоянию на 13 часов 1 июля погодные условия стабилизировались. В настоящее время проводятся работы по восстановлению электроснабжения, откачке воды и ликвидации последствий непогоды", - говорится в сообщении.

В результате осложнения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 136 населенных пунктов в 4 областях страны: в Днепропетровской - 74 н.п, Луганской 30 н.п., Киевской - 29 н.п. и Запорожской - 3 н.п.

В Днепропетровской области повреждены крыши 9 жилых домов, а также крыши здания детского лагеря и здания общеобразовательной школы. Непогода повалила около 150 деревьев. Все поваленные деревья распилены и убраны.

Тем временем во Львовской области остаются подтопленными 4 приусадебных участка и 6 подвалов жилых домов в с. Заречное Стрыйского района. А в Луганской области - 15 приусадебных участков. В Ивано-Франковской области остаются подтопленными 5 приусадебных участков и 9 подвалов жилых домов.

Что касается Черниговской области, то там остаются подтопленным 1 приусадебный участок. Отметим, что всего в г. Чернигов были частично подтоплены 40 улиц и около 100 приусадебных участков.

"В г. Чернигов по ул. Текстильщиков, 23 в результате затопления водой вырытого накануне котлована для проведения восстановительных работ по теплоснабжению произошло подтопление фундамента и частичное повреждение (трещины) стен жилого дома (двухэтажный, в 1956 г. застройки, проживают 57 человек). Жертв и пострадавших нет. Комиссией установлено, что дом находится в аварийном состоянии и принято решение об отселении жителей (отселены все 57 человек)", – уточнили спасатели.

К ликвидации непогоды от ГСЧС в течение суток привлекались 65 единицы техники и 182 человек личного состава.

За сутки откачано более 9300 м куб. воды.

Как прогнозируют в Укргидрометцентре, на территории Украины ожидаются небольшие и умеренные дожди, кроме южных областей. На востоке страны – отдельные порывы ветра и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ожидается 14-19 градусов, на остальной территории – 20-25 градусов.

Напомним, почти 8 тысяч домов в Луганской области остались без света в связи с непогодой.

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