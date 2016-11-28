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В Україні свого часу планували добувати 7,5 тис. тонн урану — А.Бакарджиєв

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У різні роки української незалежності Міністерство енергетики представляло багато перспективних програм розвитку атомно-промислового комплексу. Так, наприклад, одна з них передбачала видобуток 7,5 тис. тонн урану. Про це в інтерв’ю УНН повідомив науковець, провідний фахівець, екс-генеральний директор КП “Кіровгеологія”, лауреат Державної премії СРСР в області науки і техніки Анатолій Бакарджиєв.

В Україні свого часу планували добувати 7,5 тис. тонн урану — А.Бакарджиєв

“Програми подальшого розвитку атомно-промислового комплексу, які існують, які представляє Міністерство енергетики, вони дійсно були дуже гарні. Одна з них ще при Віктору Ющенку була затверджена, потім ще вже не Президент, а Кабмін і Міненерго затверджували програми подальшого розвитку атомного комплексу. Вони передбачали плани нарощення видобутку десь на рівні 6,4 тис. тонн урану до 2025–2030 років. Потім 7,5 тис. тонн урану”, — сказав А.Бакарджиєв.

Також він зауважив, що, на його думку, зараз для України важливо виробляти 2,5 тис. тонн урану, для того, щоб хоча б покрити власні потреби.

“Та головне, що нам зараз потрібно, — виробляти хоча б 2,5 тис. тонн урану, щоб покрити те споживання урану, яке необхідне для АЕС. А це 15 блоків на 4 атомних електростанціях. Ось вони і споживають такий об’єм”, — наголосив А.Бакарджиєв.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, щорічні потреби уранового концентрату українських АЕС становлять 2400 тонн.

При цьому Україна має багаті поклади уранової руди, а тому у разі їх вивчення та розробки ми можемо самостійно забезпечувати власну потребу в цій сировині щонайменше 70 років.

Міністр енергетики і вугільної промисловості І.Насалик нещодавно заявив, що Україна забезпечуватиме себе урановим концентратом і будуватиме завод. Такі плани передбачені Концепцією розвитку атомного комплексу України до 2020 року.

Однак, тим часом, Казенне підприємство “Кіровгеологія”, яке єдине в країні спеціалізується на геологічному вивченні надр, сьогодні повністю занедбане державою. Кращі науковці і фахівці звідти тікають, а техніка не оновлюється.

Експерти наголошують на необхідності залучення приватних інвесторів до урановидобутку в Україні, що дозволить реально наростити об’єми.

Так, за словами А.Калашник, розвідку уранових родовищ мають здійснювати вітчизняні інвестори з реєстрацією в Україні.

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