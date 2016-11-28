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В Украине в свое время планировали добывать 7,5 тыс. тонн урана - А.Бакарджиев

Киев • УНН

 • 5412 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В разные годы украинской независимости Министерство энергетики представляло много перспективных программ развития атомно-промышленного комплекса. Так, например, одна из них предусматривала добычу 7,5 тыс. тонн урана. Об этом в интервью УНН сообщил ученый, ведущий специалист, экс-генеральный директор КП "Кировгеология", лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники Анатолий Бакарджиев.

В Украине в свое время планировали добывать 7,5 тыс. тонн урана - А.Бакарджиев

"Программы дальнейшего развития атомно-промышленного комплекса, которые существуют, которые представляет Министерство энергетики, они действительно были очень хорошие. Одна из них еще при Викторе Ющенко была утверждена, потом еще уже не Президент, а Кабмин и Минэнерго утверждали программы дальнейшего развития атомного комплекса. Они предусматривали планы наращивания добычи примерно на уровне 6,4 тыс. тонн урана в 2025-2030 годах. Затем 7,5 тыс. тонн урана ", - сказал А.Бакарджиев.

Также он отметил, что, по его мнению, сейчас для Украины важно производить 2,5 тыс. тонн урана, для того, чтобы хотя бы покрыть собственные потребности.

"Но главное, что нам сейчас нужно, - производить хотя бы 2,5 тыс. тонн урана, чтобы покрыть то потребление урана, необходимого для АЭС. А это 15 блоков на 4 атомных электростанциях. Вот они и потребляют такой объем ", - подчеркнул А.Бакарджиев.

Напомним, как сообщал УНН, ежегодные потребности уранового концентрата украинских АЭС составляют 2400 тонн.

При этом Украина имеет богатые залежи урановой руды, а поэтому в случае их изучения и разработки мы можем самостоятельно обеспечивать собственную потребность в этом сырье не менее 70 лет.

Министр энергетики и угольной промышленности И.Насалик недавно заявил, что Украина будет обеспечивать себя урановым концентратом и строить завод. Такие планы предусмотрены Концепцией развития атомного комплекса Украины до 2020 года.

Однако, тем временем, Казенное предприятие "Кировгеология", которое единственное в стране специализируется на геологическом изучении недр, сегодня полностью заброшено государством. Лучшие ученые и специалисты оттуда убегают, а техника не обновляется.

Эксперты отмечают необходимость привлечения частных инвесторов к уранодобычи в Украине, что позволит реально нарастить объемы.

Так, по словам А.Калашник, разведку урановых месторождений должны осуществлять отечественные инвесторы с регистрацией в Украине.

Украинские Национальные Новости

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