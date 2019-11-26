В Україні статус постраждалих від збройного конфлікту отримали 36 тисяч дітей - Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова повідомила про 36 тисяч дітей, які отримали статус постраждалих від збройного конфлікту на Донбасі. Про це вона повідомила на особистій сторінці в Facebook, інформує УНН.
Під час вступного слова на міжнародній конференції "Забезпечення прав дитини в умовах збройного конфлікту", яка 26-27 листопада проходитиме в Києві, Денісова наголосила, що учасники зібралися для обговорення можливих шляхів посилення способів захисту дітей, які опинились в умовах збройного конфлікту та напрацювати відповідні рекомендації урядам держав.
"В Україні налічується близько 36 тисяч дітей, які отримали статус постраждалих від збройного конфлікту. Водночас майже 25 тисяч дітей щоденно живуть і навчаються в так званій сірій зоні, а 177 закладів освіти знаходяться в зоні досяжності обстрілів", - повідомила Денісова.
Як повідомлялося раніше, уповноважена також повідомила, що майже 200 тисяч дітей покинули тимчасово окуповані території через військову агресію РФ.