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В Украине статус пострадавших от вооруженного конфликта получили 36 тысяч детей - Денисова

В Украине статус пострадавших от вооруженного конфликта получили 36 тысяч детей - Денисова

Киев  •  УНН

 • 11915 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова сообщила о 36 тысяч детях, которые получили статус пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом она сообщила на личной странице в Facebook, передает УНН.

Во время вступительного слова на международной конференции "Обеспечение прав ребенка в условиях вооруженного конфликта", которая 26-27 ноября пройдет в Киеве, Денисова отметила, что участники собрались для обсуждения возможных путей усиления способов защиты детей, оказавшихся в условиях вооруженного конфликта для соответствующих рекомендаций правительствам государств.

"В Украине насчитывается около 36 тысяч детей, которые получили статус пострадавших от вооруженного конфликта. В то же время, почти 25 тысяч детей ежедневно живут и учатся в так называемой серой зоне, а 177 учебных заведений находятся в зоне досягаемости обстрелов", - сообщила Денисова.

Как сообщалось ранее, уполномоченная также сообщила, что почти 200 тысяч детей покинули временно оккупированные территории через военную агрессию РФ.

Украинские Национальные Новости

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