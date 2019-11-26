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Майже 200 тисяч дітей покинули тимчасово окуповані території через агресію РФ - Денісова

Майже 200 тисяч дітей покинули тимчасово окуповані території через агресію РФ - Денісова

Київ • УНН

 • 9871 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова зазначила, що майже 200 тисяч дітей покинули місця проживання на окупованих територіях через військову агресію Росії та тимчасову окупацію ОРДЛО і АР Крим. Про це вона повідомила на особистій сторінці у Facebook, інформує УНН.

Під час вступного слова на міжнародній конференції "Забезпечення прав дитини в умовах збройного конфлікту", яка 26-27 листопада проходитиме в Києві, Людмила Денісова наголосила на великій кількості постраждалих дітей через конфлікт на Донбасі та окупацію українських територій.

"Діти отримують складні травми, зазнають насильства та психологічних травм, залишаючись без родини, батьків та рідного дому. Майже 200 тисяч дітей покинули територію свого проживання і вимушені адаптуватись до нових умов", - повідомила Денісова. 

Також уповноважена зазначила, що в Україні діти зіткнулись з цими проблемами через військову агресію Російської Федерації, тимчасову окупацію деяких районів Донецької та Луганської областей і Автономної Республіки Крим.

Як повідомлялося раніше, голова парламенту Дмитро Разумков зазначив, що за час війни на Донбасі загинули близько 150 дітей.

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