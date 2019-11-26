Майже 200 тисяч дітей покинули тимчасово окуповані території через агресію РФ - Денісова

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова зазначила, що майже 200 тисяч дітей покинули місця проживання на окупованих територіях через військову агресію Росії та тимчасову окупацію ОРДЛО і АР Крим. Про це вона повідомила на особистій сторінці у Facebook, інформує УНН.