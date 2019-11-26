За час війни на Донбасі загинули близько 150 дітей - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ.26 листопада. УНН. За офіційними даними, від початку збройного конфлікту на Донбасі загинули близько 150 дітей. Про це сказав голова українського парламенту Дмитро Разумков під час виступу на міжнародній конференції щодо забезпечення прав дитини в умовах збройного конфлікту, передає кореспондент УНН.
"За час війни ми втратили, лише по офіційним даним, згідно інформації уповноваженого ООН з прав людини, близько 150 дітей на лінії розмежування, фактично - на фронті. Але я думаю, що цей показник не відповідає тим реаліям, які є на сьогодні в Україні і в нашому суспільстві", - сказав Разумков.
Він заявив, що в парламенті розуміють проблеми, які є - частину з них буде важко вирішити.
Як повідомлялося раніше, в ООН порахували кількість жертв серед цивільних на Донбасі.