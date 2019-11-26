За время войны на Донбассе погибли около 150 детей - Разумков
Киев • УНН
КИИВ.26 ноября. УНН. По официальным данным, с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли около 150 детей. Об этом сказал глава украинского парламента Дмитрий Разумков во время выступления на международной конференции по обеспечению прав ребенка в условиях вооруженного конфликта, передает корреспондент УНН.
"За время войны мы потеряли, только по официальным данным, согласно информации уполномоченного ООН по правам человека, около 150 детей на линии разграничения, фактически - на фронте. Но я думаю, что этот показатель не соответствует тем реалиям, которые есть на сегодня в Украине и в нашем обществе", - сказал Разумков.
Он заявил, что в парламенте понимают проблемы, которые есть - часть из них будет трудно решить.
Как сообщалось ранее, в ООН посчитали количество жертв среди гражданского населения на Донбассе.