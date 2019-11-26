Почти 200 тысяч детей покинули временно оккупированные территории из-за агрессии РФ - Денисова

Во время вступительного слова на международной конференции "Обеспечение прав ребенка в условиях вооруженного конфликта", которая 26-27 ноября пройдет в Киеве, Людмила Денисова отметила большое количество пострадавших детей из-за конфликта на Донбассе и оккупации украинских территорий.

"Дети получают сложные травмы, подвергаются насилию и психологическим травмам, оставаясь без семьи, родителей и родного дома. Почти 200 тысяч детей покинули территорию своего проживания и вынуждены адаптироваться к новым условиям", - сообщила Денисова.

Также уполномоченная отметила, что в Украине дети столкнулись с этими проблемами из-за военной агрессии Российской Федерации, временную оккупацию некоторых районов Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Как сообщалось ранее, глава парламента Дмитрий Разумков отметил, что за время войны в Донбассе погибли около 150 детей.