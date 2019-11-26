Почти 200 тысяч детей покинули временно оккупированные территории из-за агрессии РФ - Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова отметила, что почти 200 тысяч детей покинули места проживания на оккупированных территориях через военную агрессию России и временную оккупацию ОРДЛО и АР Крым. Об этом она сообщила на личной странице в Facebook, информирует УНН.
Во время вступительного слова на международной конференции "Обеспечение прав ребенка в условиях вооруженного конфликта", которая 26-27 ноября пройдет в Киеве, Людмила Денисова отметила большое количество пострадавших детей из-за конфликта на Донбассе и оккупации украинских территорий.
"Дети получают сложные травмы, подвергаются насилию и психологическим травмам, оставаясь без семьи, родителей и родного дома. Почти 200 тысяч детей покинули территорию своего проживания и вынуждены адаптироваться к новым условиям", - сообщила Денисова.
Также уполномоченная отметила, что в Украине дети столкнулись с этими проблемами из-за военной агрессии Российской Федерации, временную оккупацию некоторых районов Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.
Как сообщалось ранее, глава парламента Дмитрий Разумков отметил, что за время войны в Донбассе погибли около 150 детей.